ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вячеслав Замара о матче «Луч» – «Гомельжелдортранс»: «Футболисты взяли деньги, но не захотели делать результат»

25.09.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший футболист Вячеслав Замара отрицает «нужный результат» матча чемпионата Беларуси среди команд первой лиги «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1).

По его словам, игрокам «Луча» были переданы восемь тысяч долларов на всех. А вот, каким именно игрокам, Замара не знает. По плану «Луч» должен был проиграть первый тайм, но команда его выиграла.

«Луч» игру не сдал, и на нас легла ответственность за переданные средства, которые «Луч» не отработал.

Не знаю, что произошло. Футболисты взяли деньги, но не захотели делать результат. Надо спрашивать у игроков, по какой причине не состоялся нужный результат. Я объяснить не могу. Те ребята, которые хотели заработать деньги, играли почему-то лучше. Должны были проиграть первый тайм со счетом 0:1, но выиграли с разгромным счетом», — сказал Замара, передает корреспондент pressball.by Григорий Трофименков.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший футболист Вячеслав Замара отрицает «нужный результат» матча чемпионата Беларуси среди команд первой лиги «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Кельн» – БАТЭ. Стоимость билетов для белорусских болельщиков составит 77 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика