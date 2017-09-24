Вячеслав Замара о матче «Луч» – «Гомельжелдортранс»: «Футболисты взяли деньги, но не захотели делать результат»

Бывший футболист Вячеслав Замара отрицает «нужный результат» матча чемпионата Беларуси среди команд первой лиги «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1).

По его словам, игрокам «Луча» были переданы восемь тысяч долларов на всех. А вот, каким именно игрокам, Замара не знает. По плану «Луч» должен был проиграть первый тайм, но команда его выиграла.

«Луч» игру не сдал, и на нас легла ответственность за переданные средства, которые «Луч» не отработал.

Не знаю, что произошло. Футболисты взяли деньги, но не захотели делать результат. Надо спрашивать у игроков, по какой причине не состоялся нужный результат. Я объяснить не могу. Те ребята, которые хотели заработать деньги, играли почему-то лучше. Должны были проиграть первый тайм со счетом 0:1, но выиграли с разгромным счетом», — сказал Замара, передает корреспондент pressball.by Григорий Трофименков.