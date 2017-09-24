Колодинская о первом звании чемпионки мира: «Об этом очень быстро забылось. Мне даже не дали заслуженного мастера спорта»

Белорусская спортсменка Ванесса Холодинская рассказала о поддержке государства.

- Как считаешь, государство твои успехи оценивает по заслугам?

– Что тут сказать. На словах все хорошо. Но хотелось бы, чтобы словами все не ограничивалось. Я была бы благодарна, если бы мне помогли решить с сыном жилищный вопрос. У нас есть однокомнатная квартира в Бобруйске. Но она по большому счету общая. Там брат прописан, я, Савелий. Не самый лучший вариант, и нам бы хотелось жить в Минске. Здесь больше возможностей для роста и самореализации. И если бы кто-то помог в решении этой проблемы, было бы здорово. Пыталась ли я его как-то решить? До чемпионата мира и медали вряд ли бы кто-то поспособствовал.

- Так у тебя ведь был уже один «золотой» чемпионат.

– Но об этом очень быстро забылось. Мне даже не дали заслуженного мастера спорта. Объясняли тем, что я еще маленькая была. Но что значит маленькая? Ведь в том году я показывала неплохие результаты. В совокупности все выходило на звание, однако его все равно не дали. Но видите, как бывает. После чемпионата Европы мне тоже обещали, что дадут ЗМС. Прошло уже столько времени, но вопрос продолжает оставаться нерешенным. Может, решат его в конце года

- После победы на первом чемпионате мира твоя зарплата сильно изменилась?

– Да, до медали я получала около 300 долларов, а после чемпионата мира у меня была очень достойная зарплата.

- За эти 5 лет ситуация с зарплатами изменилась?

– Конечно. Уже нет тех ставок. Я за это время потеряла в деньгах. За первое «золото» мне платили такие деньги только на протяжении двух лет. Потом перестали. Но для мамы, которая была частично в декрете, денег было мало. Хорошо, что муж мне помогал. Сейчас даже за медаль на Олимпиаде не дают такой зарплаты, сколько тогда давали за «мир». Да, раньше было лучше, но сейчас я хотя бы что-то имею, – сказала Колодинская.