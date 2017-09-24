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Сыроквашко о матче БАТЭ – «Гранит»: «Гаврилов сказал, что половина команды пьяная и даже не надо никого стимулировать»

25.09.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший футболист Юрий Сыроквашко во время судебного заседания поделился информацией об организации «договорного» матча БАТЭ — «Гранит» (5:0).

«Из Украины приехал знакомый по фамилии Шмаков. Тот спросил, ест ли у меня знакомые, чтобы обеспечить нужный результат этого матча. Так его познакомил с Гавриловым из «Гранита». Илья сказал, что половина команды пьяная. И отметил, что «Гранит» находится в плачевном состоянии, и даже не надо никого стимулировать.

Шмаков позвонил на родину, и там ребята поставили ставку. Сказал, что если все удастся, будет 18 тысяч долларов. Матч закончился со счетом 5:0. Шмаков остался доволен», — сказал Сыроквашко, передает корреспондент pressball.by Григорий Трофименков.

Как отметил Сыроквашко, обещанных денег от Шмакова не поступило.

 
 
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Бывший футболист Юрий Сыроквашко во время судебного заседания поделился информацией об организации «договорного» матча БАТЭ — «Гранит» (5:0).

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