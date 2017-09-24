Кирилл Капленко, Щербицкий, Лисакович и еще 22 футболиста попали в итоговый состав молодежной сборной Беларуси на матчи против Хорватии и Молдовы

Людас Румбутис определился с итоговым составом молодежной сборной на предстоящие матчи против Хорватии и Молдовы.

Главный тренер вызвал на предстоящие матчи 25 футболистов:

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Шишлов («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков, Александр Чиж (все – «Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»);

Полузащитники: Владислав Климович («Неман», Гродно), Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (оба – «Минск»), Михаил Шибун («Городея»), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Роман Юзепчук, Павел Седько («Динамо-Брест»), Александр Джигеро («Днепр» Могилев), Кирилл Капленко («Зенит», Санкт-Петербург, Россия);

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Виталий Лисакович («Шахтер» Солигорск), Валерий Громыко, Евгений Шевченко (оба – «Минск»), Артем Кийко («Динамо-Минск»).

«Молодежка» соберется утром 1 октября в Минске, и через два дня отправится в Загреб, где 5 октября встретится со сборной Хорватии в городе Вараждин на стадионе «Анжелко Херявец». После матча команда вернется в Беларусь, где продолжит подготовку к следующему поединку отборочного турнира чемпионата Европы-2019 среди молодежи. 10 октября сборная Беларуси U-21 проведет домашний матч квалификации против Молдовы. Игра состоится на стадионе «Городской» в Борисове и начнется в 19:00.