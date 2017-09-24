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Желудок – 1500 долларов, Гаврилов – 1500 рублей. Стали известны суммы, которые получили участники договорных матчей в Беларуси

25.09.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Напомним, речь шла о пяти поединках: «Ислочь» – «Динамо» (Брест) (30.04.2016, 2:4, высшая лига), БАТЭ – «Гранит» (20.11.2015, 5:0, Кубок Беларуси), «Луч» – «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1, первая лига), «Ошмяны» – «Луч» (2.07.2016, 3:3, первая лига), «Барановичи» – «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0, первая лига), а в списке лиц, проходящих по делу, насчитывалось более двух десятков лиц.

В ходе заседания стали известны суммы, которые получили участники договорных матчей.

БАТЭ – «Гранит»: Илья Гаврилов – 1500 рублей.

«Барановичи» – «Ошмяны»: Виталий Желудок – 300 долларов, Алексей Сакович – 300 долларов, Егор Гудель – 300 долларов, Вячеслав Палазник – 100 долларов.

«Луч» – «Гомельжелдортранс»: сумма вознаграждения на всех составила 4000 долларов. Известно, что Сергей Шуманов получил 1400 долларов, Игорь Журавлев – 500 долларов, Андрей Напорко – 500 долларов.

«Ошмяны» – «Луч». Общая сумма вознаграждения за игру составила 6000 долларов. 4 тысячи пришлось на игроков «Ошмян». Виталий Желудок – 1500 долларов. Алексей Сакович, Вячеслав Палазник, Денис Жбанков и Егор Гудель разделили между собой 2500 долларов. Еще 2000 долларов достались кому-то из игроков «Луча».

Тишкевич, Папуш и Денисевич получили по 1000 долларов за организацию договорного матча «Ислочь» – «Динамо» Брест, Маковский – 1000 долларов и 180 рублей

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

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