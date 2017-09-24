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В перерыве матча 2-го китайского дивизиона охранники стадиона избили футболистов одной из команд
25.09.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по факту избиения футболистов «Харбин Итэн» охранниками стадиона во время матча второго китайского дивизиона с «Юньнань Лицзян» (1:1).
Инцидент произошел в перерыве встречи, из-за чего второй тайм начался на 50 минут позже.
«В перерыве в раздевалке внезапно погас свет, электричество было отключено.
Затем к нам ворвались десятки охранников и начали избивать наших игроков дубинками.
Эрпат Дилшат, который забил в первом тайме, получил травму во время этой атаки», – говорится в сообщении «Харбин Итэн».
Президент «Юньнань Лицзян» заявил, что сотрудники службы безопасности вмешались для того, чтобы игроки гостевой команды не смогли навредить судьям. По его словам, футболисты «Харбин Итэн» толкали и дергали судей.
«Использовались только щиты, насилия не было. Охранники не использовали дубинки.
Если игроки «Харбин Итэн» действительно говорят правду, как они смогли продолжать игру после перерыва?» – сказал президент хозяев.
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Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по факту избиения футболистов «Харбин Итэн» охранниками стадиона во время матча второго китайского...
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