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БАТЭ – «Арсенал». Матч рассудят польские арбитры во главе с Стефански

25.09.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» рассудят польские арбитры.

Главный судья: Даниэль Стефански.

Ассистенты рефери: Марчин Бонек, Давид Голис.

Дополнительные ассистенты рефери: Бартош Франковски, Збигнев Добрынин.

Четвертый рефери: Кшиштоф Мырмус.

Напомним, игра БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» рассудят польские арбитры.

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