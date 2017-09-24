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БАТЭ – «Арсенал». Матч рассудят польские арбитры во главе с Стефански
25.09.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» рассудят польские арбитры.
Главный судья: Даниэль Стефански.
Ассистенты рефери: Марчин Бонек, Давид Голис.
Дополнительные ассистенты рефери: Бартош Франковски, Збигнев Добрынин.
Четвертый рефери: Кшиштоф Мырмус.
Напомним, игра БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» рассудят польские арбитры.
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