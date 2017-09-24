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Юрий Сыроквашко: «Увидел, что задерживают футболистов «Ошмян». Запаниковал. В итоге зарыл деньги в лесу»
25.09.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 25 сентября, в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году.
Бывший футболист Юрий Сыроквашко пояснил, как с ним расплатились украинские партнеры, «организовавшие» договорной матч «Луч» — «Ошмяны».
По словам Сыроквашко, для обеспечения нужного результата «Луч» должен был проиграть первый тайм, но выиграть матч. Сыграло только первое из этих событий, за что обвиняемый получил от украинского представителя 2 тысячи долларов.
«По дороге домой на автомобиле увидел, что задерживают футболистов «Ошмян». В результате запаниковал, понимал, что у меня на руках деньги. Их в итоге зарыл в лесу.
Почему во время следственных мероприятий о них не вспоминал? Забыл. Не думал тогда о каких-то деньгах, о каких-то выгодах. Даже не помню ни место, ни километр, где оставил эту сумму», — рассказал Сыроквашко во время судебного заседания.
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Юрий Сыроквашко: «Увидел, что задерживают футболистов «Ошмян». Запаниковал. В итоге зарыл деньги в лесу»
В понедельник, 25 сентября, в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в...
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