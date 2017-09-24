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ФХБ совместно с «БСБ-банком» вводит программу дополнительного поощрения детских хоккейных тренеров

25.09.2017 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФХБ совместно с «БСБ-банком» вводит программу дополнительного поощрения детских хоккейных тренеров.

Об этом рассказал заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков пресс-службе федерации.

- Чем мы в силах мотивировать тренеров на большую самоотдачу?

– Мы, безусловно, понимаем, что тренерское ремесло, отнюдь, не из легких, и одним только кнутом сложно заинтересовать кого-то в саморазвитии. Если даже взять пирамиду Маслоу – иерархию потребностей человека, то удовлетворение физиологических нужд (еда, сон) и потребность в безопасности (жилье) стоят на первом месте. Чтобы человек целиком и полностью отдавался чужим детям, ему должны дать возможность обеспечить достойный уровень жизни себе и своим собственным детям.

В настоящее время президентом нашей страны Александром Лукашенко уже разработана модель материального поощрения детских тренеров. Федерация хоккея Беларуси, благодаря партнерству с «БСБ-банком», сможет производить дополнительныевыплаты тренерско-преподавательскому составу детско-юношеских школ для доведения их до оптимального уровня. В некоторых школах тренеры получают по 200-300 рублей, и ютятся в съемных квартирах, объединяясь по несколько семей, – сказал Басков.

 
 
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ФХБ совместно с «БСБ-банком» вводит программу дополнительного поощрения детских хоккейных тренеров.

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