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«Югра» – «Динамо» Минск. Денисов проведет первый матч после травмы
25.09.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча КХЛ «Югра» – «Динамо» Минск.
«Югра»: Проскуряков (Фокин); Неколенко — Лекомцев (К), Савинайнен — Макаров (А) — Скачков; Штайнох — Витасек, Варфоломеев — Шипов — Пестушко; Угольников — Перетягин, Анкудинов — Майоров — Булянский; Моня — Курьянов (А) — Королев; Меляков.
«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Павлович (А) — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Лингле — Кулаков — Степанов; Шарангович — Волков — Китаров; Знахаренко, Буйницкий.
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Стали известны стартовые составы матча КХЛ «Югра» – «Динамо» Минск.
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