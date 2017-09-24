ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Югра» – «Динамо» Минск. Денисов вернулся в состав минчан, Гаврус – вне заявки

25.09.2017 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Югра» — «Динамо» Минск.

«Югра»: Проскуряков (Фокин); Неколенко — Лекомцев (К), Савинайнен — Макаров (А) — Скачков; Штайнох — Витасек, Варфоломеев — Шипов — Пестушко; Угольников — Перетягин, Анкудинов — Майоров — Булянский; Моня — Курьянов (А) — Королев; Меляков.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Павлович (А) — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Лингле — Кулаков — Степанов; Шарангович — Волков — Китаров; Знахаренко, Буйницкий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Югра» — «Динамо» Минск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Исполком WADA назвал три критерия для восстановления статуса РУСАДА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика