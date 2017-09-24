Исполком WADA назвал три критерия для восстановления статуса РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выделил три самых важных пункта, которые необходимо соблюсти России для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

1. Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с выводами, сделанными в докладе Ричарда Макларена;

2. Правительство России должно предоставить WADA доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования;

3. WADA проведет аудит РУСАДА, проверка начнется 25 сентября.