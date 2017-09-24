ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполком WADA назвал три критерия для восстановления статуса РУСАДА

25.09.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выделил три самых важных пункта, которые необходимо соблюсти России для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

1. Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с выводами, сделанными в докладе Ричарда Макларена;

2. Правительство России должно предоставить WADA доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования;

3. WADA проведет аудит РУСАДА, проверка начнется 25 сентября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выделил три самых важных пункта, которые необходимо соблюсти России для восстановления статуса...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Украина присоединилась к требованиям отстранить сборную России от Пхенчхана-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика