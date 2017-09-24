Украина присоединилась к требованиям отстранить сборную России от Пхенчхана-2018

Национальный антидопинговый центр Украины выступил с заявлением в поддержку инициативы антидопинговых комитетов 28 стран отстранить сборную России от Олимпиады в Пхенчхане.

«Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву указанных стран о необходимости привлечения к ответственности России, в том числе путем отстранения российских спортивных федераций от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Соответствующее письмо направлено в Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO)», – говорится в заявлении.