Виталий Желудок: «Участвовать в «договорняках» не хотел. Меня вынудили пойти на это шантажом, я испугался за свое здоровье»

В понедельник, 25 сентября, в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году.

Вратарь «Ошмян» Виталий Желудок на суде показал, что он не желал участвовать в договорных матчах и дважды отказал в этом Юрию Сыроквашко. Но затем Желудку позвонил Станислав Савицкий, и Виталий согласился.

«Савицкому и его отцу я был обязан, ведь они проявляли участие в моей карьере, помогали устраиваться в клубах», – сказал Желудок.

За четыре дня до матча «Луч» — «Ошмяны» Желудку пришло СМС-сообщение от Вячеслава Замары. Как утверждает вратарь, следующего содержания: «...Иначе у тебя будут проблемы». В итоге Виталию пришлось посетить встречу, в которой участвовали Замара и игроки, которые предположительно должны были принять участие в договорном матче.

«Ни на первую, ни на вторую встречу идти не хотел. Меня вынудили пойти на встречу почти шантажом. Я испугался за свое здоровье. Не знал, что может случиться, если откажусь», — цитирует Желудка корреспондент pressball.by Григорий Трофименков.

Желудок – 1500 долларов, Гаврилов – 1500 рублей. Стали известны суммы, которые получили участники договорных матчей в Беларуси