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«Авангард» – «Динамо» Москва. Комаров забил в третьем матче подряд
25.09.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил белорусский нападающий Никита Комаров.
Отметим, Комаров забросил 6-ю шайбу в нынешнем сезоне. Также форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд.
Добавим, что в прошлом сезоне Комаров провел в составе минского «Динамо» 43 игры, в которых также забросил 6 шайб.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1).
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