«Авангард» – «Динамо» Москва. Комаров забил в третьем матче подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил белорусский нападающий Никита Комаров.

Отметим, Комаров забросил 6-ю шайбу в нынешнем сезоне. Также форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд.

Добавим, что в прошлом сезоне Комаров провел в составе минского «Динамо» 43 игры, в которых также забросил 6 шайб.