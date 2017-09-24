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«Авангард» – «Динамо» Москва. Комаров забил в третьем матче подряд

25.09.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил белорусский нападающий Никита Комаров.

Отметим, Комаров забросил 6-ю шайбу в нынешнем сезоне. Также форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд.

Добавим, что в прошлом сезоне Комаров провел в составе минского «Динамо» 43 игры, в которых также забросил 6 шайб.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1).

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