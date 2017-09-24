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«Югра» – «Динамо» Минск. Буйницкий забросил первую шайбу в КХЛ
25.09.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Югра» принимает минское «Динамо».
Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий забросил первую шайбу в КХЛ.
В нынешнем сезоне Буйницкий проводит 9-й матч в КХЛ. Отметим, что в среднем на площадке Буйницкий проводит 2 минуты 17 секунд.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Югра» принимает минское «Динамо».
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