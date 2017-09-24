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23-й тур чемпионата стал самым посещаемым за последние 8 туров

25.09.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 2 302 зрителя.

Самым посещаемым матчем тура стала игра «Динамо» Брест – «Динамо» Минск (6200). Игру БАТЭ – «Слуцк» посетили 4102 болельщика.

Наименьшая посещаемость зафиксирована на игре «Минск» – «Витебск» (500).

Отметим, что 23-й тур стал самым посещаемым за последние 8 туров.

Средняя посещаемость чемпионата поднялась до 2 147 человек на игре.

«Динамо» Брест, БАТЭ и «Гомель» лидируют в таблице посещаемости. «Нафтан» и «Ислочь» замыкают таблицу.

23-й тур чемпионата стал самым посещаемым за последние 8 туров

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 2 302 зрителя.

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