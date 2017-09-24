23-й тур чемпионата стал самым посещаемым за последние 8 туров

Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 2 302 зрителя.

Самым посещаемым матчем тура стала игра «Динамо» Брест – «Динамо» Минск (6200). Игру БАТЭ – «Слуцк» посетили 4102 болельщика.

Наименьшая посещаемость зафиксирована на игре «Минск» – «Витебск» (500).

Отметим, что 23-й тур стал самым посещаемым за последние 8 туров.

Средняя посещаемость чемпионата поднялась до 2 147 человек на игре.

«Динамо» Брест, БАТЭ и «Гомель» лидируют в таблице посещаемости. «Нафтан» и «Ислочь» замыкают таблицу.



