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23-й тур чемпионата стал самым посещаемым за последние 8 туров
25.09.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 2 302 зрителя.
Самым посещаемым матчем тура стала игра «Динамо» Брест – «Динамо» Минск (6200). Игру БАТЭ – «Слуцк» посетили 4102 болельщика.
Наименьшая посещаемость зафиксирована на игре «Минск» – «Витебск» (500).
Отметим, что 23-й тур стал самым посещаемым за последние 8 туров.
Средняя посещаемость чемпионата поднялась до 2 147 человек на игре.
«Динамо» Брест, БАТЭ и «Гомель» лидируют в таблице посещаемости. «Нафтан» и «Ислочь» замыкают таблицу.
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Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 2 302 зрителя.
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