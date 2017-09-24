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Директор «Чисти» Метлицкий: «Хочу прекратить эти разговоры о том, что мы можем отказаться от перехода в первую лигу. А зачем тогда выигрывать?»

25.09.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Чисти» (Д3) Николай Метлицкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал, что клуб не будет отказываться от перехода в первую лигу.

- Теперь мечты о Д2 близки к реальности, все-таки девять очков за пять туров до финиша — приличная фора. Многих интересует, пойдете ли вы наверх, не отпугнет ли вас процедура лицензирования?

– Хочу прекратить эти разговоры в печати о том, что мы можем отказаться от перехода в первую лигу. А зачем тогда выигрывать и стремиться к первенству? Если мы откажемся, это будет нечестно по отношению как к жителям нашего поселка, так и к игрокам. Многие ребята прошли хорошую школу РГУОРа, поиграли в первой лиге, в дубле высшей, стремятся прогрессировать. Как не предоставить им эту возможность, если они ее заработают своим трудом на футбольных полях?! По такой игре, какую команда демонстрирует сейчас, она и в первой лиге не затерялась бы, – сказал Метлицкий.

 
 
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Директор «Чисти» (Д3) Николай Метлицкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал, что клуб не будет отказываться от перехода в первую лигу.

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