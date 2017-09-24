Владимир Курнев: «Минское «Динамо» и «Шахтер» не показывают чемпионскую игру»

Белорусский специалист Владимир Курнев не считает, что минское «Динамо» способно стать чемпионом.

«Результат матча «Динамо» Минск – «Динамо» Брест, считаю, закономерен. Не считаю, что минское «Динамо» – чемпионская команда. Брест играл дома, он хорошо укомплектован.

«Динамо» Минск не показывает игру чемпиона. Да и не укомплектована команда игроками, которые подходят под ранг чемпионов. Игра у них не чемпионская, не сказать, что виден какой-то почерк. Играют, набирают очки. Вот сейчас сыграли с брестским «Динамо», теперь игры с БАТЭ и «Шахтером». Тут все и решится.

«Шахтер»? Тоже нельзя сказать, что у солигорчан чемпионская игра. Но чемпионом кто-то должен становиться», – сказал Курнев в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».