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Владимир Курнев: «Минское «Динамо» и «Шахтер» не показывают чемпионскую игру»

25.09.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Курнев не считает, что минское «Динамо» способно стать чемпионом.

«Результат матча «Динамо» Минск – «Динамо» Брест, считаю, закономерен. Не считаю, что минское «Динамо» – чемпионская команда. Брест играл дома, он хорошо укомплектован.

«Динамо» Минск не показывает игру чемпиона. Да и не укомплектована команда игроками, которые подходят под ранг чемпионов. Игра у них не чемпионская, не сказать, что виден какой-то почерк. Играют, набирают очки. Вот сейчас сыграли с брестским «Динамо», теперь игры с БАТЭ и «Шахтером». Тут все и решится.

«Шахтер»? Тоже нельзя сказать, что у солигорчан чемпионская игра. Но чемпионом кто-то должен становиться», – сказал Курнев в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский специалист Владимир Курнев не считает, что минское «Динамо» способно стать чемпионом.

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