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Директор «Чисти» Метлицкий: «Будем стучаться во все двери, обращаться к органам власти, бизнесменам. Сделаем все, чтобы команда могла идти дальше»
25.09.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Чисти» (Д3) Николай Метлицкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал, готова ли команда участвовать в первой лиге.
- Первая лига — профессиональная. Вы готовы платить игрокам и взять на попечение две юношеские команды?
– Одна у нас есть: Денис Метлицкий тренирует ребят 2003- 2004 годов рождения. Еще одну — 2001-2002 годов — Александр Гармаза заявил от молодечненской ДЮСШ-4 на лицензирование. Почему бы нам не посотрудничать с соседями? На нашем стадионе нужно установить пластиковые кресла. Хотим пригласить руководителей федерации Румаса и Сафарьяна и обсудить с ними этот вопрос. Знаем, оба ездят по всей Беларуси, уверен, ради дела навестят и нас.
Что касается содержания команды, то будем стучаться во все двери: обращаться к местным органам власти, бизнесменам. Сделаем все, чтобы команда могла идти дальше. Смотрите: столбцовский «Неман-Агро» стоит на вылет, но никто не упрекнет людей в том, что они не использовали шанса на развитие. Однако пока об этом говорить рановато: через несколько дней нам предстоит очень сложная и интересная встреча с «Ошмянами», – сказал Метлицкий.
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Директор «Чисти» Метлицкий: «Будем стучаться во все двери, обращаться к органам власти, бизнесменам. Сделаем все, чтобы команда могла идти дальше»
Директор «Чисти» (Д3) Николай Метлицкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал, готова ли команда участвовать в первой лиге.
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