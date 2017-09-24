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Александр Цвечковский: «У «Шахтера» календарь в конце сезона проще, чем у «Динамо» и БАТЭ»

25.09.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор БГТРК Александр Цвечковский считает, что «Шахтер» может стать чемпионом Беларуси в этом сезоне.

«Многие говорят, что «Шахтер» уже не станет чемпионом. Вот проиграли БАТЭ. Ну и что? «Шахтер» лидирует в таблице. И к матчу против минского «Динамо» может подойти лидером. Если посмотреть календарь, то у «Шахтера» он проще, чем у «Динамо» и БАТЭ. БАТЭ будет играть в Лиге Европы, у минчан игры я особо не вижу – выигрывают 1:0 с большими проблемами. Думаю, «Шахтер» еще посражается», – сказал Цвечковский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Календарь чемпионата Беларуси

 
 
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Комментатор БГТРК Александр Цвечковский считает, что «Шахтер» может стать чемпионом Беларуси в этом сезоне.

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