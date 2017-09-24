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Горди Дуайер: «Мы по-прежнему создаем немало моментов в атаке. Нужно выжимать из этого больше голов и получать преимущество в счете»

25.09.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Югры» (2:1).

«Это очень важные три очка для нас. Мы по-прежнему создаем немало моментов в атаке, однако необходимо продолжать фокусироваться на том, чтобы выжимать из этого больше голов и получать преимущество в счете. Сегодня у нас в очередной раз хватало возможностей отличиться, и команда была в состоянии забросить больше двух шайб.

Что ж, ничего не остается, кроме как работать дальше. Однако прямо сейчас мы рады одержать эту трудную викторию в разгар непростой выездной серии. Победа над «Югрой» — позитивный итог дня. Теперь готовимся к следующему поединку», – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Югры» (2:1).

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