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Александр Цвечковский: «Арсенал» неплохой соперник для БАТЭ в конкретный момент»
25.09.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор БГТРК Александр Цвечковский поделился мнением о предстоящем матче Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
«Очень интересно будет посмотреть на
Сейчас нам бы «Кельн» сюда, который валится в Германии. Но и «Арсенал» тоже неплохой соперник для БАТЭ в конкретный момент. «Арсеналу» и там надо решать вопросы и тут.
Для минского «Динамо» с одной стороны хорошо, что БАТЭ в четверг играет с «Арсеналом». Но вдруг БАТЭ выиграет «Арсенал», выйдет на «класико» заряженным и мокрого места не оставит от «Динамо». Первый раз такая ситуация, когда БАТЭ отстает в чемпионате. Возможно, благодаря еврокубкам, борисовчане хорошо выступят и в чемпионате, – сказал Цвечковский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Комментатор БГТРК Александр Цвечковский поделился мнением о предстоящем матче Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
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