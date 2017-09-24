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Вячеслав Глеб: «Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ?»

25.09.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ.

«Скажу честно, ничего в прессе не читал по поводу ситуации с братом и БАТЭ. Я вообще был против, чтобы он сам звонил в БАТЭ, напрашивался. Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ? Я сказал об этом брату, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация бредовая», – сказал Глеб-младший в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул

 
 
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ.

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