Вячеслав Глеб: «Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ?»

Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ.

«Скажу честно, ничего в прессе не читал по поводу ситуации с братом и БАТЭ. Я вообще был против, чтобы он сам звонил в БАТЭ, напрашивался. Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ? Я сказал об этом брату, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация бредовая», – сказал Глеб-младший в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул