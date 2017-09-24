|
Вячеслав Глеб: «Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ?»
25.09.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ.
«Скажу честно, ничего в прессе не читал по поводу ситуации с братом и БАТЭ. Я вообще был против, чтобы он сам звонил в БАТЭ, напрашивался. Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ? Я сказал об этом брату, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация бредовая», – сказал Глеб-младший в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вячеслав Глеб: «Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ?»
Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии