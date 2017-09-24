Валерий Бохно: «Румас? Это супер, что такие умные и талантливые люди работают в федерации»

Главный тренер «Гарнита» Валерий Бохно поделился мнением о работе главы АБФФ Сергея Румаса.

«Румас? Это супер, что такие умные и талантливые люди работают в федерации. Ему осталось только выходить на поле и забивать самому мячи. Иногда читаешь высказывания в газетах… Считаю, что нам надо выработать четкую стратегию и следовать от А до Я, а не много говорить», – сказал Бохно в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Андрей Бохно: «В БФФ работают на 200 процентов. А люди сидят на диване и пишут непонятно о чем»