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Валерий Бохно: «Румас? Это супер, что такие умные и талантливые люди работают в федерации»
25.09.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гарнита» Валерий Бохно поделился мнением о работе главы АБФФ Сергея Румаса.
«Румас? Это супер, что такие умные и талантливые люди работают в федерации. Ему осталось только выходить на поле и забивать самому мячи. Иногда читаешь высказывания в газетах… Считаю, что нам надо выработать четкую стратегию и следовать от А до Я, а не много говорить», – сказал Бохно в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Главный тренер «Гарнита» Валерий Бохно поделился мнением о работе главы АБФФ Сергея Румаса.
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