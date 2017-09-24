Вячеслав Глеб: «Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо»

Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них», – сказал Глеб в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».