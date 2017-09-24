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Вячеслав Глеб: «Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо»
25.09.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за чемпионство.
«Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них», – сказал Глеб в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за чемпионство.
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