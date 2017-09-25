ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб: «Желание сыграть за БАТЭ с «Арсеналом» было продиктовано «Арсеналом»

25.09.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник Александр Глеб заявил, что уважает решение БАТЭ, ответившего отказом на просьбу футболиста сыграть против лондонцев в Лиге чемпионов.

«Желание сыграть за БАТЭ с «Арсеналом» было продиктовано «Арсеналом». Я уже говорил — чисто «Арсеналом». Расстроен ли решением БАТЭ? Ну, это нормальное решение, надо его уважать. Все нормально.

«Арсенал» — главная команда в моей карьере… Здорово, что лондонцы приедут в Беларусь, здесь очень много их фанатов. Я рад. Порой вспоминаю те ощущения, которые испытывал, выходя на поле. Английские фанаты — это что-то особенное, на каждом стадионе была невероятная атмосфера. Просто хотелось играть, показывать, радовать, ну и, конечно, бороться за чемпионство, но мы его так и не взяли», – цитирует Глеба «Прессбол» со ссылкой на ТК СТВ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Александр Глеб заявил, что уважает решение БАТЭ, ответившего отказом на просьбу футболиста сыграть против лондонцев в Лиге чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Глеб: «Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика