Александр Глеб: «Желание сыграть за БАТЭ с «Арсеналом» было продиктовано «Арсеналом»

Белорусский полузащитник Александр Глеб заявил, что уважает решение БАТЭ, ответившего отказом на просьбу футболиста сыграть против лондонцев в Лиге чемпионов.

«Желание сыграть за БАТЭ с «Арсеналом» было продиктовано «Арсеналом». Я уже говорил — чисто «Арсеналом». Расстроен ли решением БАТЭ? Ну, это нормальное решение, надо его уважать. Все нормально.

«Арсенал» — главная команда в моей карьере… Здорово, что лондонцы приедут в Беларусь, здесь очень много их фанатов. Я рад. Порой вспоминаю те ощущения, которые испытывал, выходя на поле. Английские фанаты — это что-то особенное, на каждом стадионе была невероятная атмосфера. Просто хотелось играть, показывать, радовать, ну и, конечно, бороться за чемпионство, но мы его так и не взяли», – цитирует Глеба «Прессбол» со ссылкой на ТК СТВ.