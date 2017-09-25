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НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» одолели «Филадельфию», «Питтсбург» проиграл «Детройту» 

26.09.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Выставочные матчи

Оттава – Нью-Джерси – 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)

Айлендерс – Нью-Джерси – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Бостон – Чикаго – 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Рейнджерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Детройт – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Торонто – Монреаль – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Виннипег – Калгари – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Даллас – Колорадо – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Эдмонтон – Каролина – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Аризона – Анахайм – 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)

 
 
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НХЛ Выставочные матчи Оттава – Нью-Джерси – 1:8 (0:5, 1:2, 0:1) Айлендерс – Нью-Джерси – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Бостон – Чикаго – 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) Рейнджерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0,...

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