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Лига чемпионов. Ответный матч. «Цмоки» в гостях у «Будевельника»
26.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Цмоки-Минск» проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против украинского «Будевельника»
Лига чемпионов
Мужчины
2-й квалификационный раунд
Ответный матч
Будевельник Украина – Цмоки-Минск Беларусь
26 сентября, 19.00, Дворец спорта (Киев)
Первый матч: 64:69
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Сегодня «Цмоки-Минск» проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против украинского «Будевельника» Лига чемпионов Мужчины 2-й...
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