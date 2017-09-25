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Лига чемпионов. Ответный матч. «Цмоки» в гостях у «Будевельника»

26.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня «Цмоки-Минск» проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против украинского «Будевельника»

Лига чемпионов

Мужчины

2-й квалификационный раунд

Ответный матч

Будевельник Украина – Цмоки-Минск Беларусь

26 сентября, 19.00, Дворец спорта (Киев)

Первый матч: 64:69

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
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Сегодня «Цмоки-Минск» проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против украинского «Будевельника» Лига чемпионов Мужчины 2-й...

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