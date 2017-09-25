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Лига чемпионов. «Спартак» – «Ливерпуль», «Реал» в гостях у дортмундской «Боруссии»
26.09.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской «Боруссии».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской...
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