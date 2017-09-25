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Лига чемпионов. «Спартак» – «Ливерпуль», «Реал» в гостях у дортмундской «Боруссии»

26.09.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской «Боруссии». 

Лига чемпионов

2-й тур

Группа E

Спартак Россия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика
Севилья Испания – Марибор Словения
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Наполи Италия – Фейеноорд Голландия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Сити Англия – Шахтер Донецк Украина
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа G

Бешикташ Турция – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика
Монако Монако – Порту Португалия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Боруссия Д Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
АПОЭЛ Кипр – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Шахтер», «Монако» сыграет с «Порту», а «Реал» проведет выездной матч против дортмундской...

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