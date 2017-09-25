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БАТЭ – «Арсенал». Борисовчане сообщили о проведении перформанса перед матчем

26.09.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ сообщает о перформансе на матче групповой стадии Лиги Европы против «Арсенала» на «Борисов-Арене».

«Призываем болельщиков, готовящихся посетить в четверг, 28 сентября, поединок группового раунда Лиги Европы-2017/18 между БАТЭ и «Арсеналом», приходить на «Борисов-Арену» заранее! Напомним, игра начнется в 20.00.

Перед матчем планируется масштабный перфоманс на всю чашу лучшего стадиона Беларуси. На каждом сидении будет размещен полиэтиленовый лист желтого или синего цвета, который необходимо в определенный момент поднять над головой.

Поэтому просим занять свои места как минимум за 10 минут до стартового свистка! Успех перфоманса зависит в первую очередь от организованности болельщиков – давайте сделаем все красиво и слаженно!» – говорится в сообщении БАТЭ.

 
 
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БАТЭ сообщает о перформансе на матче групповой стадии Лиги Европы против «Арсенала» на «Борисов-Арене».

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