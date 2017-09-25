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Минспорта предлагает уменьшить до 12 количество команд в чемпионате Беларуси

26.09.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, в интернете была составлена петиция, в которой просили прекратить оказание господдержки профессиональному футболу в Беларуси.

Авторы предлагали внести изменения в президентский Указ №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». В частности, «запретить предоставление налоговых льгот профессиональным футбольным клубам, запретить предоставление им субсидий за счет местных бюджетов, безвозмездной помощи в виде денежных средств, услуг, имущества и имущественных прав от государственных организаций, а также запретить все иные виды безвозмездной поддержки от государственных организаций (без ограничений для указанных видов поддержки от частных организаций)».

Министерство спорта и туризма рассмотрело обращение и составило ответ.

«В 2016 году в соответствии с требованиями и условиями Указа №191 поддержку получали 25 футбольных клубов, выступающих в высшей и первой лигах чемпионата Республики Беларусь по футболу. <…> По итогам 2016 года удельный вес финансирования футбольных клубов за счет средств местных бюджетов в общем объеме их доходов составляет 6,5 процента (в 2010 году — 21,8 процента).

В ответе говорится, что при этом основными источниками финансирования являются: поддержка международных спортивных организаций, полученная за участие в еврокубковых турнирах, – 36 процентов (в 2010 году – 13,8 процента) и собственные доходы – 31,4 процента (в 2010 году – 32,1 процента).

– Следует отметить, что в связи с нерезультативным выступлением сборных команд Республики Беларусь по футболу на международных спортивных соревнованиях объем их финансирования на 2017 год снижен на 16,7 процента.

По аналогичным причинам, согласно последним корректировкам Указа №191, с 2017 года зарплата футболистам из первой и второй лиг за счет средств поддержки не выплачивается.

Учитывая снижение зрительского интереса к белорусскому футболу, в Минспорта полагают целесообразным с 2018 года формировать высшую лигу чемпионата страны в составе не более 12 (сейчас 16) команд. Это в том числе сократит расходы.

Cоответственные рекомендации направлены в АБФФ.

– На основании изложенного полагаем преждевременным рассмотрение вопроса об исключении футбольных клубов из числа организаций физической культуры и спорта, предусмотренных в Указе №191.

Полный ответ Минспорта

 
 
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Как сообщалось ранее, в интернете была составлена петиция, в которой просили прекратить оказание господдержки профессиональному футболу в Беларуси.

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