Владимир Маковский о договорном матче: «Принял личное решение помочь ребятам и подтянуть и финансовое состояние»

Как передает корреспондент Tribuna.com, Андрей Масловский, сегодня проходит второй день судебного заседания по делу о договорных матчах. В эти минуты выступил Владимир Маковский, который был тренером в «Ислочи» и также оказался причастен к организации договорного матча, получив вознаграждение .

«В начале апреля были разговоры с Замарой, о том, что мы смогли бы сделать договорной матч. Сказал, что мы не согласны пока, но я спрошу у ребят. Так как у нас в клубе тяжелое положение.

После очередной тренировки встретились в «Темпо». Там был Тортунов, Замара и я. Россиянин предложил: «Не могли бы вы сыграть игру». Я сказал, что не будем заниматься, так как ничего хорошего из этого не будет. Это было в середине апреля. Потом еще были звонки от Замары и Тортунова. Намекали, но я отказывался.

Я посоветовался с ребятами – Сашей Тишкевичем, Саней Алумоной. Я же видел ситуацию в клубе – денег нет. Контракты с марта, и зарплаты в апреле-мае. Народ сидел полгода на голом энтузиазме. У всех проблемы. Тот же Папуш продал «Айфон», чтобы прокормить семью. И я потом принял личное решение помочь ребятам и подтянуть и финансовое состояние.

29 апреля окончательно переговорил с игроками и сказал, чтобы принимал решение. Игроков я не выбирал. Спросил только в телефонном разговоре: «Юра будет или нет».

Потом мы встретились у Ратуши с Тортуновым, Пузановым и водитель или брат. Меня постепенно начали подводить к разговору о матче. Не помню, что предлагали, но я сразу отказался. Мы шли хорошо, а Брест внизу таблицы. Мы пришли к выводу, что нужно не выиграть первый тайм, а потом можем делать что хотим. Это было предложение от Пузанова, который поощрял нас. Давал деньги. От него услышал 10 тысяч долларов на команду», – сказал Маковский.

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