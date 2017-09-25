Конте или Анчелотти могут сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

Руководство «Милана» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте и главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти в качестве возможной замены Винченцо Монтеллы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Определяющими для Монтеллы станут ближайшие матчи в чемпионате против «Ромы» (1 октября) и «Интера» (15 октября).

Ранее Конте сообщил, что скучает по Италии.