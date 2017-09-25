ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конте или Анчелотти могут сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

26.09.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Милана» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте и главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти в качестве возможной замены Винченцо Монтеллы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Определяющими для Монтеллы станут ближайшие матчи в чемпионате против «Ромы» (1 октября) и «Интера» (15 октября).

Ранее Конте сообщил, что скучает по Италии.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Милана» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте и главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти в качестве возможной замены Винченцо...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минспорта предлагает уменьшить до 12 количество команд в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика