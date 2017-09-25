К договорному матчу «Ислочь» – «Динамо» Брест причастен экс-вратарь хоккейного минского «Динамо» Тортунов

Как передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, сегодня проходит второй день судебного заседания по делу о договорных матчах в Беларуси.

Вчера первым допрашивали самого главного обвиняемого – Вячеслава Замару. Из показаний экс-игрока «Сморгони» стало известно, что организовать договорной матч «Ислочь» – «Динамо» Брест его попросили россияне Борис Тортунов и Михаил Пузанов.

Отметим, что Тортунов – известный в прошлом хоккеист, выступал за различные клубы чемпионата России. В том числе и минское «Динамо» в 2007-м году.

После завершения карьеры какое-то время жил в Беларуси и даже выступал за команду президента Беларуси Александра Лукашенко на Рождественских турнирах. У Тортунова супруга белоруска.

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