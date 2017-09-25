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Кубок Салея. 1/2 финала. «Неман» принимает «Юность», «Гомель» в гостях у «Динамо-Молодечно»

26.09.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Салея.

Кубок Салея

1/2 финала

Ответные матчи

Неман – Юность

26 сентября, 18.30, Гродно (ледовый дворец)

Первый матч: 6:4

Динамо-Молодечно – Гомель

26 сентября, 19.00, Молодечно

Первый матч: 0:3

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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