|
Кубок Салея. 1/2 финала. «Неман» принимает «Юность», «Гомель» в гостях у «Динамо-Молодечно»
26.09.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Салея.
Кубок Салея
1/2 финала
Ответные матчи
Неман – Юность
26 сентября, 18.30, Гродно (ледовый дворец)
Первый матч: 6:4
Динамо-Молодечно – Гомель
26 сентября, 19.00, Молодечно
Первый матч: 0:3
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Салея.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии