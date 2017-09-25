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Александр Тишкевич об участии в договорном матче: «Бонусы клуб пообещал отдать в апреле, но ничего не выплачивал. Семью кормить надо»

26.09.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший игрок «Ислочи» Александр Тишкевич рассказал о том, почему он согласился принять участие в договорном матче.

«Контракты с клубом до ноября, а начинаются в апреле. И первая зарплата почти в мае. Но руководство пообещало все выплаты. И бонусы пообещало отдать в апреле, но ничего не выплачивали. Семью кормить надо – у меня жена и маленький ребенок. Если бы клуб работал четко и делал все по закону, этого могло бы и не быть», – сказал Тишкевич.

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Бывший игрок «Ислочи» Александр Тишкевич рассказал о том, почему он согласился принять участие в договорном матче.

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