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Болельщику, нанесшему директору «Ислочи» баротравму, вместо запрета на посещение стадиона вынесено предупреждение

26.09.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ рассмотрел нанесение болельщиком «Городеи» Андреем Гончаром баротравмы директору «Ислочи» Сергею Мельникову.

Приостановленное ранее первоначальное решение о временном запрете на посещение Гончаром стадионов отменено. Болельщику вынесено предупреждение. Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ оставил за собой право применить к Гончару наказание в виде дисквалификации на срок от 12 месяцев в случае повторного нарушения.

По информации Tribuna.com, «Ислочь» подаст протест на данное решение.

ФОТО

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Как стало известно Tribuna.com, Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ рассмотрел нанесение болельщиком «Городеи» Андреем Гончаром баротравмы...

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