Болельщику, нанесшему директору «Ислочи» баротравму, вместо запрета на посещение стадиона вынесено предупреждение

Как стало известно Tribuna.com, Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ рассмотрел нанесение болельщиком «Городеи» Андреем Гончаром баротравмы директору Сергею Мельникову.

Приостановленное ранее первоначальное решение о временном запрете на посещение Гончаром стадионов отменено. Болельщику вынесено предупреждение. Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет оставил за собой право применить к Гончару наказание в виде дисквалификации на срок от 12 месяцев в случае повторного нарушения.

По информации Tribuna.com, «Ислочь» подаст протест на данное решение.

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