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Болельщику, нанесшему директору «Ислочи» баротравму, вместо запрета на посещение стадиона вынесено предупреждение
26.09.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ рассмотрел нанесение болельщиком «Городеи» Андреем Гончаром баротравмы директору
Приостановленное ранее первоначальное решение о временном запрете на посещение Гончаром стадионов отменено. Болельщику вынесено предупреждение. Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет
По информации Tribuna.com, «Ислочь» подаст протест на данное решение.
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Болельщику, нанесшему директору «Ислочи» баротравму, вместо запрета на посещение стадиона вынесено предупреждение
Как стало известно Tribuna.com, Контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам комитет АБФФ рассмотрел нанесение болельщиком «Городеи» Андреем Гончаром баротравмы...
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