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Александр Лебедев: «Алумона получил меньше других, потому что он неоднократно одалживал у меня деньги, но не возвращал»

26.09.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Причастный к организации договорных матчей Александр Лебедев дал показания в суде.

«Утром после игры созвонились с Макухой (Владимиром Маковским – прим. Tribuna.com). Он предложил подъехать и поговорить. При встрече передал конверт с пятью тысячами (долларов – прим. Tribuna.com. Сказал, что надо раздать. Я забрал деньги и положил в карман.

Решил набрать Тишкевичу и разделить сумму. Договорились, кому передадим. Ему надо было отвезти Рыжко и Алумоне. А я должен был Папушу отдать. Получилась 1000 для Тишкевича, 1000 для Рыжко и 600 долларов для Алумоны, потому что он неоднократно одалживал у меня деньги, но не возвращал. Накопилось около 1200-1300 долларов. Он мне их не отдавал, из-за тяжелого положения. Поэтому принял решение, что возьму часть долга. Позвонили Алумоне и сказали об этом. А потом я заехал к Папушу и передал ему деньги», – сказал Лебедев.

 
 
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Причастный к организации договорных матчей Александр Лебедев дал показания в суде.

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