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Елезаренко и Айдов примут участие в турнире по настольному футболу и пообщаются с болельщиками

26.09.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в баре «Red Pub» (пр-т Ленина, 10).

В турнире примут участие футболисты «Гомеля» – Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Они пообщаются с болельщиками, проведут автограф-сессию и будут рады сфотографироваться с участниками витебского этапа турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

Принять участие в турнире может любой желающий. Это значит, что мы будем рады видеть даже тех участников, которые ни разу не играли в настольный футбол! Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее на сайте grants.tribuna.com. Внимание: на данный момент регистрацию завершило 16 команд, осталось лишь четыре вакантных места.

Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.

Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).

Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com, а также на сайте турнира. Все возникающие вопросы можно задавать в комментариях под новостью либо на электронную почту kicker@tribuna.com.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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В четверг, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

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