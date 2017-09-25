Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф. Беларусь сыграет с Чехией

В плей-офф чемпионата Европы женская сборная Беларуси сыграет с Чехией. Напомним, что именно с ней белоруски пересекались в квалификации ЧЕ-2017 год назад, когда заняли первое место в отборочной группе. Тогда стороны обменялись победами со счетом 3:2.

Чемпионат Европы

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Плей-фф

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Беларусь – Чехия

26 сентября, 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – белорусское.