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Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф. Беларусь сыграет с Чехией
26.09.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В плей-офф чемпионата Европы женская сборная Беларуси сыграет с Чехией. Напомним, что именно с ней белоруски пересекались в квалификации ЧЕ-2017 год назад, когда заняли первое место в отборочной группе. Тогда стороны обменялись победами со счетом 3:2.
Чемпионат Европы
Женщины
Плей-фф
Баку
Беларусь – Чехия
26 сентября, 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – белорусское.
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В плей-офф чемпионата Европы женская сборная Беларуси сыграет с Чехией.
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