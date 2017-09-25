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Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф. Беларусь сыграет с Чехией

26.09.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В плей-офф чемпионата Европы женская сборная Беларуси сыграет с Чехией. Напомним, что именно с ней белоруски пересекались в квалификации ЧЕ-2017 год назад, когда заняли первое место в отборочной группе. Тогда стороны обменялись победами со счетом 3:2.

Чемпионат Европы

Женщины

Плей-фф

Баку

Беларусь – Чехия

26 сентября, 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – белорусское.

 

 
 
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В плей-офф чемпионата Европы женская сборная Беларуси сыграет с Чехией.

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