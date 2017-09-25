КХЛ. Бэйлен – один из худших игроков лиги по показателю полезности

Защитник «Трактор» Ник Бэйлен входит в топ-6 худших хоккеистов КХЛ по показателю полезности.

После 14 матчей регулярного сезона у американца с белорусским паспортом показатель равняется «-10». Худшим игроком лиги по полезности также является экс-хоккеист минского «Динамо», а ныне защитник «Слована» Иван Шварны – «-14».

Несмотря на слабый показатель «плюс/минус» Бэйлен является лучшим бомбардиром среди белорусских хоккеистов (2+5) и одним из самых бросающих защитников КХЛ (49 бросков). Больше Ника бросает только игрок московского «Динамо» Андрей Кутейкин (50 бросков).