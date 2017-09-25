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Юрий Рыжко: «Отрицаю, что участвовал в договорном матче. Да, я взял деньги, но вернул их и выплатил компенсацию»

26.09.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший игрок «Ислочи» Юрий Рыжко на суде рассказал об обстоятельствах при которых он согласился принять участие в договорном матче.

«Перед игрой ко мне подходил Тишкевич и сказал, что есть вариант сдать игру. Я отказался. Потом в день игры перед отъездом он подошел  еще раз. И снова предложил. Я снова отказался. А после матча Тишкевич привез мне деньги. Я их взял...

Но я ни с кем не договаривался. Я отрицаю, что принимал участие в договорном матче. Да, я взял деньги, но их вернул и выплатил компенсацию.

Я раскаиваюсь, что оказался в такой ситуации», – сказал Рыжко.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, Рыжко выплатил 700 рублей компенсации и вернул 1000 долларов.

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Бывший игрок «Ислочи» Юрий Рыжко на суде рассказал об обстоятельствах при которых он согласился принять участие в договорном матче.

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