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КХЛ. Никита Комаров – на втором месте в лиге по силовым приемам

26.09.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий московского «Динамо» Никита Комаров располагается на втором месте в лиге по проведенным силовым приемам.

За 15 матчей Комаров сделал 43 хита – больше приемов провел лишь форвард «Северстали» Максим Рыбин (65).

Также отметим, что Комаров является лучшим снайпером среди белорусских хоккеистов – 6 голов (столько же шайб, сколько он забросил за весь предыдущий сезон в минском «Динамо»). Сейчас у хоккеиста идет трехматчевая результативная серия.

Напомним, что перед началом сезона Комаров отказался от выступления за сборную Беларуси и не является в московском «Динамо» легионером.

Сумасшедшая шайба Никиты Комарова

 
 
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Белорусский нападающий московского «Динамо» Никита Комаров располагается на втором месте в лиге по проведенным силовым приемам.

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