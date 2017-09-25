КХЛ. Никита Комаров – на втором месте в лиге по силовым приемам

Белорусский нападающий московского «Динамо» Никита Комаров располагается на втором месте в лиге по проведенным силовым приемам.

За 15 матчей Комаров сделал 43 хита – больше приемов провел лишь форвард «Северстали» Максим Рыбин (65).

Также отметим, что Комаров является лучшим снайпером среди белорусских хоккеистов – 6 голов (столько же шайб, сколько он забросил за весь предыдущий сезон в минском «Динамо»). Сейчас у хоккеиста идет трехматчевая результативная серия .

Напомним, что перед началом сезона Комаров отказался от выступления за сборную Беларуси и не является в московском «Динамо» легионером.

Сумасшедшая шайба Никиты Комарова