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Илья Гаврилов: «Сыроквашко расспросил о «Граните». Я сказал, что команда никакая. Так как неделю многие пили»

26.09.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь Илья Гаврилов рассказал о подробностях договорного характера матча БАТЭ – «Гранит» (5:0) в рамках Кубка Беларуси в 2015-м году.

– Позвонил Юрий Сыроквашко и позвал выйти из гостиницы поговорить. Сел в машину, а там Сыроквашко и Шмаков. Он начал расспрашивать о команде, говорить о коэффициентах. Потом предложил сдать матч. Нужен был тотал больше 2,5 голов в матче. Я рассмеялся и сказал, что это нереально. Потом он расспросил о команде. Я сказал, что команда никакая. Так как неделю многие пили.

Отказался. Через какое-то время снова позвонил Сыроквашко и снова началось. Стали уговаривать. Снова отказался. Я не буду сам себе забрасывать мячи не буду.

После игры позвонил довольный Сыроквашко. Начал рассказывать, что все прекрасно. И сказал, что дадут мне 18 тысяч долларов. Но денег не было. И только спустя время Сыроквашко позвонил и сказал, что может прислать тысячу долларов. Переслал и я их получил.

– Вы дали согласие?

– Характер разговора был таким: «Смотри сам, твои деньги» – сказал Гаврилов на заседании в суде.

 
 
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Вратарь Илья Гаврилов рассказал о подробностях договорного характера матча БАТЭ – «Гранит» (5:0) в рамках Кубка Беларуси в 2015-м году.

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