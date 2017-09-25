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26.09.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов возвращается на этой неделе! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выигрывать реальные деньги.
Все очень просто — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля.
Специально для вас мы отобрали самые интересные события двух игровых дней.
Опять нужно тратить полтора часа на набор команды?
Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.
Как можно выиграть деньги?
Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестрироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.
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