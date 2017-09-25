Новости спорта

Лига чемпионов возвращается на этой неделе! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выигрывать реальные деньги.

Все очень просто — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ





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Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

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