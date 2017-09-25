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26.09.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов возвращается на этой неделе! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выигрывать реальные деньги. 

Все очень просто — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля. 

Специально для вас мы отобрали самые интересные события двух игровых дней.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

 

Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как можно выиграть деньги? 

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестрироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Кроме того, сегодня и завтра у вас есть возможность выиграть приветственные 2 евро в специальной лиге с пометкой ⭐ FREEROLL Match Day Cup | Top 10 win 2€.  

ВЫБИРАЙТЕ СОСТАВ С УМОМ!

 
 
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Лига чемпионов возвращается на этой неделе! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выигрывать...

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