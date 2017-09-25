Александр Разин: «Чемпионат выиграет БАТЭ. Борисовчане на этом отрезке просто выглядят сильнее всех»

Белорусский специалист Александр Разин назвал своего фаворита в чемпионской гонке.

– К осеннему отрезку чемпионата явного претендента на чемпионство мы не видим. Но кто, по-вашему, примерит по итогу золотые медали?

– Вы правы, явного претендента нет, потому что когда три команды идут очко в очко, любая случайность может повлиять на исход дела. Но, конечно, считаю, что выиграет БАТЭ. Кроме того, я этого еще и хочу. Борисовчане на этом отрезке просто выглядят сильнее всех. Потеряли много очков весной, сейчас фактически все вернули. И если продолжат в таком же стиле, то все будет хорошо.

Принципиальный поединок с «Шахтером» многое показал. В случае поражения от «горняков» «желто-синие» наверняка лишились бы звания чемпиона, но они не оставили камня на камне от соперника. А глядя на игру со «Слуцком», на еврокубки, можно понять, что БАТЭ сейчас в порядке. Думаю, что их представительство в Лиге чемпионов или Лиге Европы – это то, что нам надо.

– Матч между БАТЭ и «Динамо-Минск» 1 октября будет «золотым»?

– Столичной команде очень много в последних поединках везет, с пяток матчей выиграли при совершенно ничейной игре. В Бресте, правда, не повезло. Плюс, мое мнение, для того чтобы стать чемпионом, нужно иметь более монументальную команду по составу. А что касается конкретно матча 1 октября, он даст ответы на многие вопросы, но судьба золотых медалей точно не будет решена. До конца чемпионата времени еще много, – сказал Разин.