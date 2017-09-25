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Тьерри Анри: «Лукаку, Мората и Кейн пока не игроки мирового класса»

26.09.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о форвардах Серхио Агуэро, Альваро Морате, Харри Кейне и Ромелу Лукаку.

«Агуэро ближе всех к статусу игрока мирового класса ввиду того, как долго он делает свое дело в премьер-лиге, демонстрируя уровень из года в год. Серхио стал чемпионом Англии, дошел до финала чемпионата мира. Он дольше всех показывает свой уровень, поэтому следует отдать ему должное. По-моему, мы порой не замечаем Агуэро, словно бы всего этого не было. Но мы все сходимся во мнении, что он, как показывает статистика, лучший.

Что касается Мораты, Кейна и Лукаку, то они выйдут на мировой уровень, но пока они не там. Ромелу только недавно появился в «Манчестер Юнайтед», он еще не играл в Лиге чемпионов.

Мы постоянно рассуждаем о футболистах мирового класса, всегда есть споры. Но Агуэро ближе всех к этому статусу.

Остальные, нисколько не сомневаюсь, тоже выйдут на мировой уровень. Кейн сам говорил, что он пока не в этом пуле ввиду причин, которые я упоминал. Мы должны радоваться, что эти парни играют в премьер-лиге.

К сожалению для Кейна, «Тоттенхэм» в прошлом сезоне не задержался в Лиге чемпионов надолго, и кампания в Лиге Европы также получилась короткой. На Евро его команда тоже не зашла далеко.

Мората чаще выходил в «Реале» со скамейки. В период выступлений за «Ювентус» он провел хороший сезон, но играл вместе с Карлосом Тевесом или Фернандо Льоренте – это нельзя было назвать командой Мораты. Альваро пытается сделать «Челси» своей командой, и ровно то же самое Лукаку старается сделать в «Манчестер Юнайтед».

Что касается Кейна – «Тоттенхэм» его команда. Но мы не знаем, сколь хорош Харри на европейском уровне. Агуэро пока не выигрывал Лигу чемпионов. Но все мы знаем, что Серхио уже стал чемпионом Англии, и «Манчестер Сити» – его команда.

Речь не о том, что эти парни никогда не станут футболистами мирового класса. Я думаю, станут. Но пока они не на том уровне. Дело ведь не только во внутренних турнирах, ты должен показывать свой уровень каждый раз, когда выходишь на поле. И не имеет значения, в какую футболку ты одет. Надо показывать уровень в каждом отдельно взятом матче, важном или не очень», – сказал француз в эфире Monday Night Football.

 
 
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о форвардах Серхио Агуэро, Альваро Морате, Харри Кейне и Ромелу Лукаку.

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