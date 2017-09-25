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В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели АБФФ 128 тысяч долларов

26.09.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели АБФФ 128 тысяч долларов.

Отметим, что бюджет организации в тот год составил 217,5 млрд белорусских рублей (13,7 млн долларов по среднему курсу за 2015 год).

Сегодня стало известно, что Минспорта сократил на 16,7 процентов финансирование сборных команд по футболу из-за плохого выступления.

Напомним, 22 марта состоится отчетная конференция АБФФ.

 
 
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В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели АБФФ 128 тысяч долларов.

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