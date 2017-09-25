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В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели АБФФ 128 тысяч долларов
26.09.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели
Отметим, что бюджет организации в тот год
Сегодня стало известно, что Минспорта
Напомним, 22 марта состоится отчетная конференция АБФФ.
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В 2015 году Министерство спорта и туризма выдели АБФФ 128 тысяч долларов.
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