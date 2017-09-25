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Герасименя награждена медалью НОК «За выдающиеся заслуги»
26.09.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская пловчиха
«С тренером уже успели оценить великолепный дизайн награды. Очень довольны, что мои достижения оценены по достоинству. После такого теплого приема еще больше желания добиваться громких побед», – сказала Герасименя.
Напомним, Герасименя является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 50 м и 100 м вольным стилем, а также бронзовым медалистом главного старта четырехлетия по плаванию в Рио-де-Жанейро (50 м вольным стилем).
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги».
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