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Герасименя награждена медалью НОК «За выдающиеся заслуги»

26.09.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги».

«С тренером уже успели оценить великолепный дизайн награды. Очень довольны, что мои достижения оценены по достоинству. После такого теплого приема еще больше желания добиваться громких побед», – сказала Герасименя.

Напомним, Герасименя является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 50 м и 100 м вольным стилем, а также бронзовым медалистом главного старта четырехлетия по плаванию в Рио-де-Жанейро (50 м вольным стилем).

 
 
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги».

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